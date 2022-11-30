Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Первая очная игра за 22 года: США обыграли Иран и вышли в плей-офф ЧМ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЧС 2022 Іран - США
Фото: Getty Images

Сборная США обыграла команду Ирана в заключительном третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Встреча прошла на стадионе Эль-Тумама в Дохе и завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев.

Единственный гол в матче на 38-й минуте забил форвард Кристиан Пулишич, который замкнув навес от Серджино Деста и в падении переправил мяч за линию ворот.

Сейчас смотрят

В момент взятия ворот Пулишич получил повреждение и покинул поле, но затем вернулся в игру. Хотя в начале второго тайма вместо него на поле появился Бренден Ааронсон.

Последний раз команды встречались в 2000 году в рамках товарищеского матча, который завершился ничьей 1:1. Первую очную встречу провели во время ЧМ-1998 года. Игра завершилась победой Ирана 2:1.

В другом матче группы сборная Англии разгромила команду Уэльса со счетом 3:0.

Таким образом, сборная Англии (7) выиграла группу В и вышла в плей-офф с первого места. На втором месте разместилась команда США (5). Иран (3) и Уэльс (1) покинули нынешний розыгрыш Мундиаля, заняв третье и четвертое место в квартете.

В 1/8 финала Мундиаля Англия встретится с командой Сенегала, а США сыграют со сборной Нидерландов.

Читайте
Нидерланды и Сенегал вышли в 1/8 финала ЧМ-2022

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка