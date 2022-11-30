Ноябрь, 30 в 0:04

Сборная Англии одержала разгромную победу над Уэльсом в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла на стадионе Ахмад бин Али в Эр-Райяне и завершилась победой трех львов со счетом 3:0.

Первый тайм матча прошел без голов, счет англичане открыли после перерыва. Первый гол забил Маркус Рэшфорд, реализовав штрафной удар. Спустя две минуты Фил Фоден удвоил преимущество подопечных Гарета Саутгейта.

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А на 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль, поставив финальную точку в игре.

Видео обзор Уэльс — Англия — 0:3

Победа над Уэльсом позволила англичанам с первого места в группе выйти в 1/8 раунда ЧМ-2022. Последний раз Англия выигрывала свою группу на Мундиале в Германии в 2006 году.

В другом матче квартета В команда США минимально обыграла Иран, что позволило американцам выйти из группы со второго места с пятью очками.

Команда Ирана (3) и Уэльса (1) завершили свои выступления на турнире, заняв третье и четвертое место в квартете соответственно.

В 1/8 финала Англия встретится с командой Сенегала, а США сыграют с Нидерландами.