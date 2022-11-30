Австралия во второй раз в истории вышла в плей-офф ЧМ, а Франция проиграла Тунису
Национальные сборные Франции и Австралии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
В заключительном третьем туре группового этапа подопечные Дидье Дешама сенсационно уступили команде Туниса со счетом 0:1, а сборная зеленого континента обыграла Данию – 1:0.
Австралия – Дания – 1:0
Встреча команд прошла на стадионе Аль-Джануб в Эль-Вакре. Единственный мяч в игре на 60-й минуте забил австралийский форвард Мэтью Леки, идеально пробив под дальнюю штангу.
Благодаря победе австралийцы во второй раз в истории вышли в плей-офф футбольного Мундиаля. Также на этом ЧМ сборная Австралии одержала уже две победы (для команды подобное достижение впервые на ЧМ) — кроме Дании ранее был обыгран Тунис.
Тунис – Франция – 1:0
Команды провели встречу на стадионе Эдьюкейшн Сити в Эль-Раяне. Французы, которые обеспечили себе плей-офф досрочно, на игру вышли обновленным составом. Так что нет удивления в том, что первый тайм прошел при преимуществе сборной Туниса.
Счет в матче на 58-й минуте открыл нападающий Вахби Хазри, который пробежал в штрафную с середины поля и низом отправил мяч в дальний угол.
Антуан Гризманн на последних минутах спас Францию от поражения, но гол отменили из-за офсайда уже после финального свистка.
Для сборной Франции это первое поражение за восемь лет. А для Туниса это первая победа над европейской сборной на Мундиале и сразу над действующими чемпионами мира.
Но, несмотря на победу над Францией, африканская сборная заняла третье место с четырьмя очками в группе D. Также турнир покинула сборная Дания, с одним пунктом в активе.
В стадию плей-офф чемпионата мира квалифицировались команды Франции и Австралии. В 1/8 финала Ле блю встретятся с командой, которая займет второе место в группе С, а австралийцев ждет игра с победителем этого квартета.