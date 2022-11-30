Листопад, 30 в 19:49

Національні збірні Франції та Австралії вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі.

У заключному третьому турі групового етапу підопічні Дід’є Дешама сенсаційно поступилися команді Тунісу з рахунком 0:1, а збірна зеленого континенту обіграла Данію – 1:0.

Австралія – Данія – 1:0

Зустріч команд відбулася на стадіоні Аль-Джануб в Ель-Вакрі. Єдиний м’яч у грі на на 60-й хвилині забив австралійський форвард Метью Лекі, ідеально пробивши під дальню штангу.

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Завдяки перемозі австралійці вдруге в історії вийшли до плей-оф футбольного Мундіалю. Також на цьому ЧС збірна Австралії здобула вже дві перемоги (для команди подібне досягнення вперше на ЧС) – окрім Данії раніше було обіграно Туніс.



Туніс – Франція – 1:0

Команди провели зустріч на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в Ель-Раяні. Французи, які забезпечили собі плей-оф достроково, на гру вийшли оновленим складом. Тож немає дивини у тому, що перший тайм пройшов за переваги збірної Тунісу.

Рахунок у матчі на 58-й хвилині відкрив нападник Вахбі Хазрі, який пробіг до штрафного майданчика з середини поля та низом відправив м’яч у дальній кут.

Антуан Грізманн на останніх хвилинах врятував Францію від поразки, але гол скасували через офсайд вже після фінального свистка.

Для збірної Франції це перша поразка за вісім років. А для Тунісу це перша перемога над європейською збірною на Мундіалі і відразу над чинними чемпіонами світу.

Та попри перемогу над Францією, африканська збірна посіла третє місце з чотирма очками у групі D. Також турнір залишила збірна Данія, з одним пунктом в активі.

До стадії плей-оф чемпіонату світу кваліфікувалися команди Франції та Австралії. В 1/8 фіналу Ле блю зустрінуться з командою, яка посяде друге місце у групі С, а на австралійців чекає гра з переможцем цього квартету.