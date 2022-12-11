Декабрь, 11 в 16:34

Бывший футболист украинской сборной Анатолий Тимощук впервые высказался о полномасштабной войне в Украине.

Он отметил, что “не видит разницы между украинским и русским народами”.

– Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковое мышление и менталитет. Зенит – мой дом, я не планирую никуда ехать. Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо. А те, кто говорят, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес, — сказал он в интервью фанатскому движению Зенита.

Тимощук назвал войну РФ против Украины “специальной военной операцией” и заявил, что молчал все это время, поскольку считает, что “не все так однозначно”.

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— То, что я молчу о “СВО” не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить, — сказал он.

Отметим, что 43-летний Анатолий Тимощук – уроженец Луцка, он провел 144 матча за сборную Украины.

Также играл за Волынь, Шахтер, немецкую Баварию, российский Зенит и казахстанский Кайрат. С 2017 года Тимощук работает в питерском клубе тренером.

После начала войны экс-футболист не покинул российский клуб и не поддержал Украину в борьбе с оккупантом, в то время как его отец вступил в тероборону.

11 марта контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отстранил от футбола.

Фото: ФК Зенит