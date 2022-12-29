Декабрь, 29 в 21:01

На 83-м году жизни умер Пеле – король футбола и легенда сборной Бразилии, с которой он трижды поднимал трофей чемпионов мира.

Его смерть подтвердил агент Джо Фрага, передает AP.

С 2021 года Пеле лечился от рака толстой кишки. В последний месяц он находился в больнице с многочисленными заболеваниями.

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— Вдохновение и любовь сопровождали путешествие короля Пеле, умершего сегодня. В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим гением в спорте… и распространял то, что, по его мнению, было лечение всех наших проблем: любовь. Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и любовь, навсегда, говорится в сообщении на странице Пеле в Instagram.

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В конце ноября Пеле госпитализировали в тяжелом состоянии больницы Альберта Эйнштейна. Тогда на его странице в Instagram появился пост, в котором он отметил, что “сильный и исполненный надежды”.

— Я хочу, чтобы все оставались спокойными и положительными, — написал футболист.

Год назад Пеле провели операцию по удалению раковой опухоли. Бразилец прошел курс химиотерапии, но позже его организм перестал на нее реагировать. Из-за этого его состояние постепенно ухудшалось.

29 ноября был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.