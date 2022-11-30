Химиотерапия не дает результатов: Пеле госпитализировали в больницу Сан-Паулу

Ноябрь, 30 в 18:32

Легенду мирового футбола Пеле внепланово госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна на юге Сан-Паулу (Бразилия).

Телеканал ESPN Brasil сообщил, что у Пеле диагностировали генерализованный отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за чего он не может самостоятельно о себе заботиться.

Отмечается, что химиотерапия, проведенная Пеле в последние несколько месяцев, не показала результатов.

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82-летний Пеле проходит специальное обследование и сдает необходимые тесты для более глубокой оценки проблем со здоровьем. Когда врачи смогут выписать из больницы Короля футбола – неизвестно.

В последний раз Пеле госпитализировали в апреле этого года. Тогда он пробыл в больнице несколько дней, пока состояние не стабилизировали.

В сентябре 2021 года в Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Также у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболеваний почек и предстательной железы.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он брал золотые медали на Мундиалях в 1958, 1962 и 1970 годах.