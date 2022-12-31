Криштиану Роналду стал игроком саудовского Аль-Насра

Декабрь, 30 в 23:23

Португальский футболист Криштиану Роналду стал игроком клуба Аль-Наср из Саудовской Аравии.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Финансовые условия соглашения с 37-летним футболистом не сообщаются.

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— Очень рад попробовать себя в новой лиге в другой стране. Видение Аль-Насра очень вдохновляет. Рад присоединиться к новым товарищам по команде. Поможем команде вместе добиться еще больших успехов, – прокомментировал переход Роналду.

Объявляя о соглашении, клуб написал в Twitter, что “самый выдающийся спортсмен мира официально подписал контракт с Аль-Насром”.

По информации CBS Sports, португалец будет получать за сезон $75 млн, а по данным испанского издания Marca, около €200 млн в год. СМИ сообщали, что переговоры между представителями клуба и футболиста начались в ноябре.

В Профессиональной лиге Саудовской Аравии клуб Аль-Наср занимает второе место в турнирной таблице после десяти сыгранных матчей, уступая лидеру чемпионата Аль-Шабабу двумя очками.

Ранее Роналду защищал цвета португальского Спортинга, английского Манчестер Юнайтед, мадридского Реала и туринского Ювентуса. Последним клубом футболиста был МЮ, с которым было разорвано соглашение в конце ноября.

Фото: AlNassrFC

Источник: AlNassrFC