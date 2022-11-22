МЮ расторг контракт с Роналду и пожелал игроку всего наилучшего

Ноябрь, 22 в 20:05

Английский Манчестер Юнайтед расторг контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Пресс-служба манкунианцев сообщила, что это было сделано по обоюдному согласию сторон.

Клуб поблагодарил Роналду за огромный вклад в течение двух периодов его карьеры на Олд Траффорд. Всего за МЮ португалец забил 145 голов в 346 матчах.

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Также клуб из Манчестера пожелал Роналду всего наилучшего в будущем.

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Манчестер Юнайтед подчеркнул, что все в клубе сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле.

После расторжения контракта Криштиану Роналду выступил с заявлением, что стороны пришли к соглашению и прекратили сотрудничество.

— Я люблю Юнайтед и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пора искать новый вызов. Я желаю Манчестер Юнайтед всего лучшего, — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Недавно Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что не уважает нидерландского специалиста, возглавляющего сейчас манчестерский клуб. Также португалец заявил, что чувствует себя “преданным” Манчестер Юнайтед, и утверждает, что его выгоняют из клуба.

Источник: Манчестер Юнайтед