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МЮ расторг контракт с Роналду и пожелал игроку всего наилучшего

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Криштиану Роналду
Фото: Depositphotos

Английский Манчестер Юнайтед расторг контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Пресс-служба манкунианцев сообщила, что это было сделано по обоюдному согласию сторон.

Клуб поблагодарил Роналду за огромный вклад в течение двух периодов его карьеры на Олд Траффорд. Всего за МЮ португалец забил 145 голов в 346 матчах.

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Также клуб из Манчестера пожелал Роналду всего наилучшего в будущем.

 

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Допис, поширений Manchester United (@manchesterunited)

Манчестер Юнайтед подчеркнул, что все в клубе сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле.

После расторжения контракта Криштиану Роналду выступил с заявлением, что стороны пришли к соглашению и прекратили сотрудничество.

— Я люблю Юнайтед и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пора искать новый вызов. Я желаю Манчестер Юнайтед всего лучшего, — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Недавно Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что не уважает нидерландского специалиста, возглавляющего сейчас манчестерский клуб. Также португалец заявил, что чувствует себя “преданным” Манчестер Юнайтед, и утверждает, что его выгоняют из клуба.

Источник: Манчестер Юнайтед

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