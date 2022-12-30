Декабрь, 30 в 14:24

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур в стране в связи со смертью легендарного футболиста Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет в результате длительной борьбы с раком.

Об этом сообщает издание Globo. В это временя в стране будет приспущен государственный флаг.

ФК Сантос, которому Пеле посвятил около 20 лет своей игровой карьеры, сообщил детали организации прощания с легендой футбола и церемонии похорон.

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Отмечается, что 2 января гроб с телом Пеле будет доставлен из больницы на стадион Вила Белмиро, домашнюю арену Сантоса, где король футбола впервые сыграл на профессиональном уровне. В течение суток у всех желающих будет возможность попрощаться с Пеле – гроб с его телом будет находиться в центре поля стадиона.

3 января тело легендарного футболиста пронесут по улицам Сан-Паулу и доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, расположенное в 850 метрах от стадиона Сантоса.

Церемония похорон будет закрытой, на ней будет присутствовать только семья Пеле. Фанаты на нее допущены не будут.