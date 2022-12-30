Грудень, 30 в 14:24

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу в країні у зв’язку зі смертю легендарного футболіста Пеле, який помер 29 грудня у віці 82 років внаслідок тривалої боротьби з раком.

Про це повідомляє видання Globo. На цей час в країні буде приспущений державний прапор.

ФК Сантос, якому Пеле присвятив майже 20 років своєї ігрової кар’єри, повідомив деталі організації прощання з легендою футболу та церемонії поховання.

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Зазначається, що 2 січня труну з тілом Пеле доставлять з лікарні на стадіон Віла Белміро, домашню арену Сантоса, де король футболу вперше зіграв на професійному рівні. Упродовж доби всі охочі матимуть можливість попрощатися з Пеле – труна з його тілом перебуватиме у центрі поля стадіону.

3 січня тіло легендарного футболіста пронесуть вулицями Сан-Паулу та доставлять на цвинтар Memorial Necropole Ecumenica, який розташований за 850 метрів від стадіону Сантоса.

Церемонія поховання буде закритою, на якій буле присутня лише родина Пеле. Фанати на неї допущені не будуть.