Украинка Джима стала серебряным призером чемпионата Европы по биатлону

Январь, 25 в 16:18

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.

Лидер сборной Украины на протяжении дистанции допустила лишь один промах, закрыв 19 из 20 мишеней. В итоге она пришла к финишу третьей с отставанием от второго места всего в 5,5 сек.

Первой стала представительница Италии Микела Каррара, но ей добавили две минуты штрафа, и она опустилась на 11-е место.

Сейчас смотрят Дело в том, что после завершения гонки на результат итальянки подали протест. Система электронного отслеживания результатов по ошибке не учла два ее промаха на втором огневом рубеже. Таким образом, Юлия Джима поднялась на вторую строчку и выиграла серебряную медаль. Золото досталось немке Лизе Марии Шпарк. Кроме Джимы в этой гонке приняли участие еще четыре украинских биатлонистки. Второй лучший результат среди украинок показала Анна Кривонос, которая финишировала 16-й, затем Анастасия Меркушина (24), Любовь Кипьяченкова (35) и Елена Белосюк (40). Источник: Федерация биатлона Украины

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