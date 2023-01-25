Українка Джима стала срібною призеркою чемпіонату Європи з біатлону

Січень, 25 в 16:18

Українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи у швейцарському Ленцергайді.

Лідерка збірної України упродовж дистанції припустилася лише однієї хиби, закривши 19 із 20 мішеней. У підсумку вона дісталася фінішу третьою з відставанням від другого місця лише на 5,5 сек.

Першою стала представниця Італії Мікела Каррара, але їй додали дві хвилини штрафу, і вона опустилась на 11-ту сходинку.

Зараз дивляться Річ у тім, що після завершення гонки на результат італійки подали протест. Система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два її промахи на другому вогневому рубежі. Таким чином, Юлія Джима піднялась на другу сходинку і виграла срібну медаль. Золото дісталося німкені Лізі Марії Шпарк. Окрім Джими у цій гонці взяли участь ще чотири українські біатлоністки. Другий найкращий результат серед українок показала Анна Кривонос, яка фінішувала 16-ю, далі Анастасія Меркушина (24), Любов Кип’яченкова (35) та Олена Білосюк (40). Джерело: Федерація біатлону України

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