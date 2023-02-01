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Факты / Спорт

Футболист сборной Украины перешел в клуб Дэвида Бекхэма в США

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сергій Кривцов

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов присоединился к американскому клубу Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Соглашение 31-летнего футболиста рассчитано на два года с возможностью продления.

— Я очень рад присоединиться к такому клубу, как Интер Майами, и готов приступить к работе и изменить ситуацию в Южной Флориде. Эта команда хочет добиться больших результатов, и я хочу помочь ей в этом, – сказал Кривцов.

С горняками контракт Кривцова истекал летом. Во сколько обошелся трансфер украинца в клуб МЛС – не сообщается.

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Сергей Кривцов – воспитанник запорожского Металлурга. К донецкому Шахтеру он присоединился в 2010 году. С тех пор провел 224 матча, в которых забил 13 мячей. Вместе с командой Кривцов выиграл 22 трофея.

31 января стало известно о переходе еще одного защитника сборной Украины Ильи Забарного. Футболист подписал соглашение с английским футбольным клубом Борнмут.

Фото: Inter Miami CF

Источник: Inter Miami CF

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