Защитник сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный подписал контракт с английским клубом Борнмут.

О подписании соглашения клуба АПЛ с 20-летним футболистом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, обнародовав фото, как игрок подписывает документы.

Защитник подпишет контракт до лета 2028 года. По информации журналиста Николо Скиры, сумма трансфера составит €27 млн.

В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего украинца в €15 млн.

EXCLUSIVE: Ilya Zabarnyi here signing the contract as Bournemouth player, deal revealed yesterday — and finally completed. #DeadlineDay

Deal valid until June 2028, huge one for Bournemouth with excellent recruiting again after Hamed Traoré.

Here we go confirmed pic.twitter.com/k2OuCk7rK3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023