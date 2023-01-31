Январь, 31 в 19:46

Защитник сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный подписал контракт с английским клубом Борнмут.

О подписании соглашения клуба АПЛ с 20-летним футболистом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, обнародовав фото, как игрок подписывает документы.

Защитник подпишет контракт до лета 2028 года. По информации журналиста Николо Скиры, сумма трансфера составит €27 млн.

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В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего украинца в €15 млн.

EXCLUSIVE: Ilya Zabarnyi here signing the contract as Bournemouth player, deal revealed yesterday — and finally completed. #DeadlineDay Deal valid until June 2028, huge one for Bournemouth with excellent recruiting again after Hamed Traoré. Here we go confirmed pic.twitter.com/k2OuCk7rK3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

Футбольный клуб Борнмут борется за выживание в английской премьер-лиге, но вместе с ним еще восемь команд с разницей в три очка.

Забарный стал пятым представителем Украины, который продолжит свои карьерные выступления в Англии. Ранее ряды лондонского Челси пополнил Михаил Мудрик. Его трансфер из донецкого Шахтера стал самым дорогим в истории украинского футбола.