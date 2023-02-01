Поставили перед фактом: Сеул требует объяснений из-за допуска россиян к Азиатским играм

Февраль, 01 в 14:58

Национальный олимпийский комитет Южной Кореи (KSOC) хочет получить дополнительные объяснения от Олимпийского совета Азии (OCA) насчет разрешения участвовать в Азиатских играх представителям России и Беларуси.

В KSOC заявили, что Олимпийский комитет Азии проинформировал в понедельник 45 стран-членов об участии РФ и Беларуси в соревнованиях без каких-либо предварительных консультаций.

В письме OCA говорилось, что в соревнованиях примут участие 500 спортсменов из двух стран, но они не будут претендовать на медали. Также там пообещали, что спортсмены из азиатских стран не попадут в невыгодное положение в попытках получить квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Поэтому Корейский олимпийский комитет планирует на этой неделе отправить официальное письмо в Олимпийский совет Азии с требованием получить ответы о том, как орган планирует проводить нынешние Азиатские игры с участием российских и белорусских спортсменов.

Присутствие неазиатских спортсменов на Азиатских играх не беспрецедентно. OCA ранее приглашала спортсменов из Австралии и Новой Зеландии на зимние Азиатские игры 2017 года в японском Саппоро. Их тогда не награждали медалями.

После полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных спортивных соревнованиях под их флагами.

Однако недавно в МОК начали раздаваться заявления о возвращении спортсменов из РФ и Беларуси на летние Олимпийские игры-2024 в Париже под нейтральными флагами. Украинская сторона и некоторые европейские национальные комитеты работают над тем, чтобы не допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям.