Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Поставили перед фактом: Сеул требует объяснений из-за допуска россиян к Азиатским играм

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російські спортсмени на Олімпіаді
Фото: Depositphotos

Национальный олимпийский комитет Южной Кореи (KSOC) хочет получить дополнительные объяснения от Олимпийского совета Азии (OCA) насчет разрешения участвовать в Азиатских играх представителям России и Беларуси.

В KSOC заявили, что Олимпийский комитет Азии проинформировал в понедельник 45 стран-членов об участии РФ и Беларуси в соревнованиях без каких-либо предварительных консультаций.

В письме OCA говорилось, что в соревнованиях примут участие 500 спортсменов из двух стран, но они не будут претендовать на медали. Также там пообещали, что спортсмены из азиатских стран не попадут в невыгодное положение в попытках получить квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже.

Сейчас смотрят

Поэтому Корейский олимпийский комитет планирует на этой неделе отправить официальное письмо в Олимпийский совет Азии с требованием получить ответы о том, как орган планирует проводить нынешние Азиатские игры с участием российских и белорусских спортсменов.

Присутствие неазиатских спортсменов на Азиатских играх не беспрецедентно. OCA ранее приглашала спортсменов из Австралии и Новой Зеландии на зимние Азиатские игры 2017 года в японском Саппоро. Их тогда не награждали медалями.

После полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных спортивных соревнованиях под их флагами.

Однако недавно в МОК начали раздаваться заявления о возвращении спортсменов из РФ и Беларуси на летние Олимпийские игры-2024 в Париже под нейтральными флагами. Украинская сторона и некоторые европейские национальные комитеты работают над тем, чтобы не допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям.

Читайте
Россияне не должны ехать на соревнования, пока последний солдат не уйдет из Украины — Харлан

Источник: Yonhap
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка