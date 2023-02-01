Поставили перед фактом: Сеул вимагає пояснень через допуск росіян до Азійських ігор

Лютий, 01 в 14:58

Національний олімпійський комітет Південної Кореї (KSOC) хоче отримати додаткові пояснення від Олімпійської ради Азії (OCA) щодо дозволу брати участь в Азійських іграх представникам Росії та Білорусі.

У KSOC заявили, що Олімпійський комітет Азії проінформував у понеділок 45 країн-членів про участь РФ та Білорусі в змаганнях без будь-яких попередніх консультацій.

В листі OCA йшлося, що у змаганнях візьмуть участь 500 спортсменів з цих двох країн, але вони не претендуватимуть на медалі. Також там пообіцяли, що спортсмени з азійських країн не потраплять у невигідне становище у спробах отримати кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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Через це Корейський олімпійський комітет планує цього тижня надіслати офіційного листа до Олімпійської ради Азії з вимогою отримати відповіді про те, як орган планує проводити цьогорічні Азійські ігри за участю російських та білоруських спортсменів.

Присутність неазійських спортсменів на Азійських іграх не є безпрецедентною. OCA раніше запрошувала спортсменів з Австралії та Нової Зеландії на зимові Азійські ігри 2017 року в японському Саппоро. Їх тоді не нагороджували медалями.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних спортивних змаганнях під їхніми прапорами.

Однак нещодавно у МОК почали лунати заяви про повернення спортсменів з РФ та Білорусі на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі під нейтральними прапорами. Українська сторона та деякі європейські національні комітети наразі працюють над тим, щоб не допустити представників країн-агресорів до змагань.