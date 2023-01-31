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Факты / Видео / Спорт

Россияне не должны ехать на соревнования, пока последний солдат не уйдет из Украины — Харлан

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

Желание МОК вернуть белорусов и россиян к соревнованиям там объясняют расизмом и нарушениями гражданских прав. Однако олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан говорит, что при этом ничего не говорят о правах украинского народа и наших спортсменов.

Об этом она сказала в эфире телемарафона Единые новости.

— Нам гораздо труднее. К сожалению, МОК этого не понимает. Я не знаю, какая причина. Они хотят мира, но очень тяжело вести разговоры о мире, когда одна страна нападает на другую и просто убивает всех и уничтожает все на своем пути. Это очень тяжело даже комментировать.

Решение вернуть представителей страны-агрессора и ее союзника в соревнования еще не окончательное.

— Сейчас идет тяжелая работа с нашей стороны, со стороны нашего НОК, комитетов других европейских стран, которые поддерживают нас и не понимают, как можно их (россиян, — Ред.) допускать.

Пока Украина борется за свою независимость, а Россия уничтожает все на своем пути и пока последний солдат их страны не покинет нашу территорию — российские спортсмены не должны ехать на какие-то соревнования. Это мое отношение к этому, – говорит Харлан.

Относительно бойкота Украиной Олимпийских игр это решение должны принимать на Ассамблее НОК.

— Олимпиада – это одно из важнейших соревнований в нашей жизни. Для кого-то это первая Олимпиада, для кого-то – последняя. Мы готовимся десятилетия к этим соревнованиям. С другой стороны — это наша позиция, что мы не хотим быть с нашим врагом в одном помещении. Но своему врагу нужно смотреть в глаза и бороться против него, как наши воины сейчас борются за нашу независимость.

Спортсменка добавила, что будет несправедливо, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду, а Россия и Белоруссия будут участвовать в ней.

Если так произойдет, что на трибунах во время соревнований будут присутствовать рашистские символы, Харлан шутит, что за себя “не ручается” и добавляет, что у нее есть сабля и маска. В то же время она надеется, что такого не произойдет, хотя россияне ищут лазейки и причины вернуться.

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