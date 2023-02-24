Шахтер после серии пенальти вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Февраль, 24 в 0:50

Донецкий Шахтер вышел в стадию 1/8 финала Лиги Европы, одолев французский Ренн по итогам двух матчей.

Ответный матч команд состоялась в Ренне на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля в основное и компенсированное время. Но в серии точнее били игроки украинского клуба (5:4).

Горняки первыми открыли счет после гола Лассина Траоре, но взятие ворот отменили после просмотра VAR. Арбитр увидел игру рукой хавбека Артема Бондаренко.

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А первый гол в матче забили игроки французского клуба. На 52-й минуте отличился камерунский нападающий красно-черных Карл Токо Экамби, который мощно с близкого расстояния пробил в сетку ворот Анатолия Трубина.

Таким образом счет стал равным по сумме двух матчей и игра перешла в компенсированное время.

На 106-й минуте преимущество французов удвоил бельгиец Ибрагим Салах, который отправил мяч в нижний левый угол ворот. А за минуту до конца основного времени овертайма мяч в собственные ворота отправил хавбек Жануэль Белосен и счет матча стал 2:1, сравнив по сумме двух до 3:3.

В серии пенальти точнее пробивали горняки 5:4. Стоит отметить, что украинский голкипер парировал три удара игроков команды соперника.

Видео матча Ренн — Шахтер — 2:1 (пен. 4:5)

В первом матче команд, который состоялся неделю назад, донецкий Шахтер одолел Ренн со счетом 2:1. Тогда голами отметились Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко.

Потенциальными соперниками Шахтера в следующем раунде турнира являются следующие клубы: лондонский Арсенал, турецкий Фенербахче, испанские Бетис и Реал Сосьедад, бельгийский Юнион Сент-Жиллуа, нидерландский Фейеноорд, немецкий Фрайбург и венгерский Ференцварош.