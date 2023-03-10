Те, кто допустил убийц, автоматически становятся ими: украинские фехтовальщицы о возвращении РФ к турнирам
Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть к соревнованиям под своей эгидой спортсменов из России и Беларуси.
Как пишет издание Inside The Games, решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.
Это означает, что россияне и белорусы смогут принять участие в чемпионате мира по фехтованию в июле в Милане, что также позволит им принять участие в отборе на Олимпийские игры-2024 в Париже.
Согласно решению, спортсмены из РФ и РБ смогут соревноваться согласно условиям нейтральности и индивидуальных допусков. Также FIE разрешила официальным лицам этих стран посещать турниры под своей эгидой.
В индивидуальных турнирах за возвращение россиян и белорусов набралось 89 голосов, против — 46. В командных турнирах за — 85 голосов, против — 51. Возвращение на турниры делегации набрали 88 голосов, против — 48.
Федерация фехтования Украины дважды пыталась заблокировать решение, но попытки не увенчались успехом.
На решение FIE уже отреагировала титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан. В Instagram она отметила, что испытывает разочарование, гнев и несправедливость из-за этого.
— Решение конгресса FIE разрешить россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях во время жестокой войны на моей Родине в Украине вызывает у меня пустоту внутри. Это заставляет меня поверить, что лучшего и справедливого мира нет.
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Харлан отметила, что украинская сторона имела поддержку, но некоторые люди находят фальшивые отговорки, что “спортсмены не виновны, “спорт вне политики”, “мы все семья и должны жить в мире”.
— Мы всегда будем бороться за справедливость. Мы всегда будем сильными, потому что знаем правду. Когда-нибудь наступит свет и победа. И тогда, возможно, я снова поверю в лучший мир. Слава Украине! — написала Харлан.
А олимпийская чемпионка и шпажистка Яна Шемякина, реагируя на решение Международной федерации фехтования допустить россиян и белорусов к соревнованиям, отметила:
— Те, кто разрешил допустить убийц на международную арену, автоматически становятся убийцами, — написала она в Instagram.
Ранее FIE руководил российский миллиардер Алишер Усманов, который покинул эту должность после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Сейчас исполняющим обязанности президента федерации является грек Эммануэль Кациадакис.
Источник: Inside The Games