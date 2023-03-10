Ті, хто допустив убивць, автоматично стають ними: українські фехтувальниці про повернення РФ до турнірів

Березень, 10 в 20:42

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення повернути до змагань під своєю егідою спортсменів з Росії та Білорусі.

Як пише видання Inside The Games, рішення набуде чинності з другої половини квітня 2023 року.

Це означає, що росіяни та білоруси зможуть взяти участь у чемпіонаті світу з фехтування в липні у Мілані, що також дозволить їм взяти участь у відборі на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

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Згідно з рішенням, спортсмени з РФ та РБ зможуть змагатися згідно з умовами нейтральності та індивідуальним допуском. Також FIE дозволила офіційним особам цих країн відвідувати турніри під своєю егідою.

В індивідуальних турнірах за повернення росіян та білорусів набралося 89 голосів, проти – 46. У командних турнірах за – 85 голосів, проти – 51. Повернення на турніри делегації набрали 88 голосів, проти – 48.

Федерація фехтування України двічі намагалася заблокувати рішення, але спроби не мали успіху.

На рішення FIE вже відреагувала титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан. В Instagram вона зазначила, що відчуває розчарування, гнів та несправедливість через це.

— Рішення конгресу FIE дозволити росіянам і білорусам брати участь у всіх змаганнях під час жорстокої війни на моїй Батьківщині в Україні викликає в мене порожнечу всередині. Це змушує мене повірити, що кращого та справедливого світу немає.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Харлан зауважила, що українська сторона мала підтримку, але деякі люди знаходять фальшиві відмовки, що “спортсмени не винні, “спорт поза політикою”, “ми всі сім’я і повинні жити у мирі”.

— Ми завжди боротимемося за справедливість. Ми завжди будемо сильними, бо знаємо правду. Колись настане світло і перемога. І тоді, можливо, я знову повірю у кращий світ. Слава Україні! – написала Харлан.

А олімпійська чемпіонка та шпажистка Яна Шемякіна, реагуючи на рішення Міжнародної федерації фехтування допустити росіян і білорусів до змагань, зазначила:

— Ті, хто дозволив допустити вбивць на міжнародну арену, автоматично стають вбивцями, – написала вона в Instagram.

Раніше FIE керував російський мільярдер Алішер Усманов, який покинув цю посаду після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нині виконувачем обов’язків президента федерації є грек Еммануель Каціадакіс.

Джерело: Inside The Games