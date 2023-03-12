Грузинский боксер Двалишвили разгромил россиянина Петра Яна на UFC и выразил поддержку Украине

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном выразил поддержку Украине, публично осудил российскую агрессию и призвал остановить войну.

– Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего 5 миллионов, но мы сильны. И я против войны.

Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны, — сказал он.