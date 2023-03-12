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Факты / Спорт

Грузинский боксер Двалишвили разгромил россиянина Петра Яна на UFC и выразил поддержку Украине

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Мераб Двалішвілі і Петр Ян
Фото: Getty Images

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном выразил поддержку Украине, публично осудил российскую агрессию и призвал остановить войну.

– Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего 5 миллионов, но мы сильны. И я против войны.

Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны, — сказал он.

Бой в легком весе (до 70 кг), состоялся на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей и не отдал сопернику ни одного раунда — 50:45, 50:45, 50:45, 50:45.

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