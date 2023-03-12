Грузинский боксер Двалишвили разгромил россиянина Петра Яна на UFC и выразил поддержку Украине
Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном выразил поддержку Украине, публично осудил российскую агрессию и призвал остановить войну.
– Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего 5 миллионов, но мы сильны. И я против войны.
Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны, — сказал он.
Бой в легком весе (до 70 кг), состоялся на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).
Двалишвили победил Яна единогласным решением судей и не отдал сопернику ни одного раунда — 50:45, 50:45, 50:45, 50:45.
Топ-топ-топ подія ночі!
Грузин Мурат Двалішвілі переміг путініста Петра Яна в октагоні на UFC Fight Night 221.
Чиста перемога, як і обіцяв: «Це для мене особисте, РФ – не демократична держава».
А після бою крикнув «Слава Україні!»
???? UFC pic.twitter.com/NA6cr4veVm
— Tribuna.com Україна (@tribunaua) March 12, 2023