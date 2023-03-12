Грузинський боєць Двалішвілі розгромив росіянина Петра Яна на UFC та виразив підтримку до України

Топовий боєць найлегшої ваги UFC Мераб Двалішвілі після перемоги над Петром Яном виразив підтримку до України, публічно засудив російську агресію та закликав зупинити війну.

– Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни.

Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни, – сказав він.