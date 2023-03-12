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Факти / Спорт

Грузинський боєць Двалішвілі розгромив росіянина Петра Яна на UFC та виразив підтримку до України

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Мераб Двалішвілі і Петр Ян
Фото: Getty Images

Топовий боєць найлегшої ваги UFC Мераб Двалішвілі після перемоги над Петром Яном виразив підтримку до України, публічно засудив російську агресію та закликав зупинити війну.

– Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. 

Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни,  – сказав він.

Бій в легкій вазі (до 70 кг), відбувся на шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасі (США).

Двалішвілі переміг Яна одноголосним рішенням суддів та не віддав супернику жодного раунду – 50:45, 50:45, 50:45.

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