Грузинський боєць Двалішвілі розгромив росіянина Петра Яна на UFC та виразив підтримку до України
Топовий боєць найлегшої ваги UFC Мераб Двалішвілі після перемоги над Петром Яном виразив підтримку до України, публічно засудив російську агресію та закликав зупинити війну.
– Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни.
Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни, – сказав він.
Бій в легкій вазі (до 70 кг), відбувся на шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасі (США).
Двалішвілі переміг Яна одноголосним рішенням суддів та не віддав супернику жодного раунду – 50:45, 50:45, 50:45.
Топ-топ-топ подія ночі!
Грузин Мурат Двалішвілі переміг путініста Петра Яна в октагоні на UFC Fight Night 221.
Чиста перемога, як і обіцяв: «Це для мене особисте, РФ – не демократична держава».
А після бою крикнув «Слава Україні!»
???? UFC pic.twitter.com/NA6cr4veVm
— Tribuna.com Україна (@tribunaua) March 12, 2023