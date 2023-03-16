Джанни Инфантино переизбрали президентом ФИФА

Март, 16 в 15:01

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет находиться на этой должности еще четыре года — до 2027-го.

Выборы состоялись 16 марта в столице Руанды — городе Кигали. Инфантино был единственным кандидатом.

— Для меня невероятная честь и привилегия быть переизбранным на пост президента ФИФА. Я благодарю все ассоциации-члены за доверие. Вы можете рассчитывать на мою преданность, поскольку мы продолжаем упорно работать, чтобы объединить мир через футбол, — написал Инфантино в Instagram.

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Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году. Тогда он сменил на этом посту Йозефа Блаттера. В 2019 году его переизбрали на второй срок.

Согласно правилам, в целом глава ФИФА может быть избран на три срока.