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Факты / Спорт

Джанни Инфантино переизбрали президентом ФИФА

Валентина Летяк, редактор ленты
Джанні Інфантіно
Фото: Getty Images

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет находиться на этой должности еще четыре года — до 2027-го.

Выборы состоялись 16 марта в столице Руанды — городе Кигали. Инфантино был единственным кандидатом.

— Для меня невероятная честь и привилегия быть переизбранным на пост президента ФИФА. Я благодарю все ассоциации-члены за доверие. Вы можете рассчитывать на мою преданность, поскольку мы продолжаем упорно работать, чтобы объединить мир через футбол, — написал Инфантино в Instagram.

 

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Публикация от Gianni Infantino — FIFA President (@gianni_infantino)

Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году. Тогда он сменил на этом посту Йозефа Блаттера. В 2019 году его переизбрали на второй срок.

Согласно правилам, в целом глава ФИФА может быть избран на три срока.

Источник: FIFA
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