Январь, 11 в 14:07

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допросила прокуратура в швейцарском Цюрихе.

Об этом сообщают французское издание Le Monde и немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что допрос проводился в рамках уголовного производства, открытого против Инфантино в июле 2020 года.

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Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению властью, нарушении служебной тайны и препятствованию уголовному производству.

Как отметили в Le Monde, ФИФА отказывается комментировать информацию “пока продолжается дело”.

Избранные в 2021 году для ведения дела прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер пытаются пролить свет на три тайных встречи (без протоколов) в 2016 и 2017 годах между Инфантино и бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, который подал в отставку в 2020 году.

Правоохранители намерены провести соответствующие следственные действия в рамках дела относительно бывших представителей руководства ФИФА, а также бывших и действующих представителей прокуратуры Швейцарии.

Источник: Le Monde