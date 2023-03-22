ЧМ-2023 по хоккею пройдет без России и Беларуси — IIHF продлила их дисквалификацию

Март, 22 в 20:04

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о продлении отстранения команд России и Беларуси от своих соревнований до конца сезона-2023/24.

Решение приняли на Совете IIHF, установив, что сейчас ситуация не способствует восстановлению этих двух стран в правах в мировом хоккее.

— На основе детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, которая специализируется на оценке рисков, связанных с различными глобальными вызовами, Совет IIHF решил, что возвращение команд России и Беларуси к соревнованиям IIHF пока не является безопасным, — говорится в заявлении на сайте федерации.

Таким образом, IIHF будет проводить сезон 2023/24 без российских и белорусских команд.

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Это также означает, что обе команды не будут участвовать в чемпионате мира по хоккею-2023. Причем Россия не будет выступать в элитном дивизионе второй раз в истории после 2022 года.

IIHF отстранила все российские и белорусские национальные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Позже было принято решение о переносе чемпионата мира по хоккею-2023 из Санкт-Петербурга в Латвию и Финляндию.

Источник: IIHF