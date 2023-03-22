ЧС-2023 з хокею пройде без Росії та Білорусі – IIHF продовжила їхню дискваліфікацію

Березень, 22 в 20:04

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про продовження відсторонення команд Росії та Білорусі від своїх змагань до кінця сезону-2023/24.

Рішення ухвалили на Раді IIHF, встановивши, що наразі ситуація не сприяє поновленню цих двох країн у правах у світовому хокеї.

— На основі детальної оцінки ризиків, проведеної відомою компанією, яка спеціалізується на оцінці ризиків, пов’язаних із різними глобальними викликами, Рада IIHF вирішила, що повернення команд Росії та Білорусі до змагань IIHF наразі не є безпечним, – йдеться у заяві на сайті федерації.

Тож IIHF проводитиме сезон 2023/24 без російських і білоруських команд.

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Це також означає, що обидві команди не братимуть участі у чемпіонаті світу з хокею-2023. При чому Росія не виступатиме в елітному дивізіоні вдруге в історії після 2022 року.

IIHF відсторонила всі російські та білоруські національні збірні та клуби від участі в міжнародних змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Пізніше було ухвалено рішення про перенесення чемпіонату світу з хокею-2023 з Санкт-Петербурга до Латвії та Фінляндії.

Джерело: IIHF