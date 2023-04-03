Россиян и белорусов не допустят к соревнованиям — организаторы Европейских игр-2023

Апрель, 03 в 17:38

Организаторы Европейских игр-2023 заявили, что не допустят спортсменов из России и Беларуси “ни при каких обстоятельствах” к своим соревнованиям, которые состоятся в польском Кракове.

Об этом сообщает польское радио RFM24 со ссылкой на заявление организаторов турнира.

Президент организационного комитета соревнований Марцин Новак заявил, что в случае, если МОК решит лишить Европейские игры статуса отбора к Олимпиаде-2024, то организаторы соревнований в Кракове вообще откажутся от проведения турниров по этим дисциплинам.

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В заявлении организаторов Европейских игр говорится, что их позиция остается неизменной.

— Это согласуется с установками Министерства спорта и туризма и Олимпийского комитета Польши. Мы поддерживаем позицию украинской власти, которая противодействует допуску россиян и белорусов к спортивным соревнованиям, по крайней мере до окончания кровопролитной войны, вызванной Россией, — отмечается в заявлении.

Европейские игры стартуют 21 июня на муниципальном стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Соревнования продлятся до 2 июля. Ожидается, что в нем примут участие 7 тыс. спортсменов из 48 стран.

Из 29 запланированных дисциплин, которые представлены на соревнованиях, в 19 должны состояться квалификационные соревнования к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Источник: RFM24