Росіян та білорусів не допустять до змагань – організатори Європейських ігор-2023

Квітень, 03 в 17:38

Організатори Європейських ігор-2023 заявили, що не допустять спортсменів із Росії та Білорусі “за жодних обставин” до своїх змагань, які відбудуться у польському Кракові.

Про це повідомляє польське радіо RFM24 з посиланням на заяву організаторів турніру.

Президент організаційного комітету змагань Марцін Новак заявив, що в разі, якщо МОК вирішить позбавити Європейські ігри статусу відбору до Олімпіади-2024, то організатори змагань у Кракові взагалі відмовляться від проведення турнірів із цих дисциплін.

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У заяві організаторів Європейських ігор йдеться, що їхня позиція залишається незмінною.

— Це узгоджується з настановами Міністерства спорту і туризму та Олімпійського комітету Польщі. Ми підтримуємо позицію української влади, яка протидіє допуску росіян і білорусів до спортивних змагань, принаймні до закінчення кровопролитної війни, спричиненої Росією, – зазначається у заяві.

Європейські ігри стартують 21 червня на муніципальному стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові. Змагання триватимуть до 2 липня. Очікується, що в них візьмуть участь 7 тис. спортсменів із 48 країн.

Із 29 запланованих дисциплін, які представлені на змаганнях, у 19 мають відбутися кваліфікаційні змагання до літньої Олімпіади-2024 у Парижі.

Джерело: RFM24