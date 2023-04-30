Среди них — офицеры ВС РФ: МФД разрешила соревноваться россиянам и белорусам

Российская Федерация подала заявку на участие в Чемпионат мира-2023 по дзюдо. Команду зарегистрировали как Индивидуальных нейтральных атлетов.

В заявку на чемпионат мира вошли 11 атлетов, среди которых восемь мужчин и три женщины. В заявке зарегистрировано по меньшей мере семь представителей ЦСКА.

Среди них: Нияз Ильясов — старший лейтенант ВС РФ (ЦСКА), Тамерлан Башаев — старший сержант ВС РФ (ЦСКА), Михаил Игольников — прапорщик ВС РФ (ЦСКА), Инал Тасоев — прапорщик ВС РФ (ЦСКА), Александра Бабинцева — лейтенант ВС РФ (ЦСКА), Мадина Таймазова — прапорщица ВС РФ (ЦСКА), Сабина Гилязова — ЦСКА.

Заявка появилась на сайте Международной федерации дзюдо почти сразу после публикации решения МФД о допуске к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Как отмечается в сообщении МФД, соревноваться смогут только те дзюдоисты из России и Беларуси, которые пройдут проверку на предмет отсутствия “пропаганды войны”, в частности, в соцсетях. Эту проверку будет осуществлять “независимая, авторитетная компания”.

Несколько дней назад тренер сборной Украины Виталий Дуброва заявил, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира, если там будут представители России.

— Если допустят хоть одного из россиян, мы не будем участвовать в чемпионате мира. Будем бороться через две недели на Гран-при в Австрии — это также лицензионный турнир. Это будет такая альтернатива, потому что их не будет в Австрии точно, — отметил тренер.

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