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Спорт
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Серед них – офіцери ЗС РФ: МФД дозволила змагатися росіянам та білорусам

Серед них – офіцери ЗС РФ: МФД дозволила змагатися росіянам та білорусам
Фото: Getty Images

Російська Федерація подала заявку на участь у Чемпіонат світу-2023 з дзюдо. Команду зареєстрували як Індивідуальних нейтральних атлетів.

До заявки на чемпіонат світу увійшли 11 атлетів, серед яких вісім чоловіків та три жінки. У заявці зареєстровано щонайменше сім представників ЦСКА.

Серед них: Ніяз Ільясов – старший лейтенант ЗС РФ (ЦСКА), Тамерлан Башаєв – старший сержант ЗС РФ (ЦСКА), Міхаїл Ігольніков – прапорщик ЗС РФ (ЦСКА), Інал Тасоєв – прапорщик ЗС РФ (ЦСКА), Александра Бабінцева – лейтенантка ЗС РФ (ЦСКА), Мадіна Таймазова – прапорщиця ЗС РФ (ЦСКА), Сабіна Гільязова – ЦСКА.

Заявка з’явилася на сайті Міжнародної федерації дзюдо майже одразу після публікації рішення МФД про допуск до міжнародних змагань російських і білоруських спортсменів.

Як зазначається у повідомленні МФД, змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, які пройдуть перевірку на предмет відсутності “пропаганди війни”, зокрема, у соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме “незалежна, авторитетна компанія”.

Декілька днів тому тренер збірної України Віталій Дуброва заявив, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу, якщо там будуть представники Росії.

– Якщо допустять хоч одного з росіян, ми не братимемо участь у чемпіонаті світу. Боротимемося за два тижні на Гран-прі в Австрії – це також ліцензійний турнір. Це буде така альтернатива, бо їх не буде в Австрії точно, – зазначив тренер.

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Білорусь, Білорусь-Росія, Війна в Україні, Дзюдо, Росія
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