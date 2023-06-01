В Международной федерации фехтования назначили “отдельный” турнир для отбора россиян на ОИ

В Европейской конфедерации фехтования (EFC) решили провести индивидуальный чемпионат Европы 16-18 мая.

Сначала Евро должно было состояться в рамках Европейских игр-2023 в Кракове. Там должны были определить чемпионов континента в командных и индивидуальных соревнованиях. Однако организаторы Игр заняли твердую позицию относительно недопуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

Это противоречило позиции Международной федерации фехтования (FIE), которая в марте допустила атлетов из этих двух стран к своим соревнованиям. Тогда функционеры решили пойти на своеобразные турнирные махинации с “отдельным” турниром. Он состоится в Пловдиве.

Еще раньше FIE лишила индивидуальные турниры на Евроиграх статуса чемпионата Европы и рейтинговых очков, которые влияют на распределение олимпийских квот перед Играми-2024 в Париже. И постановила провести отдельный турнир.

В то же время в FIE решили оставить статус чемпионата Европы для командных соревнований на Европейских играх и сохранить за турниром рейтинговые очки.

Таким образом индивидуальный чемпионат Европы в Болгарии будет стартовать лишь за девять дней до старта фехтовальных соревнований на Европейских играх в Кракове. Хотя ранее в мае они анонсировали такой турнир аж на октябрь.

После этого украинская саблистка Ольга Харлан написала в соцсетях, что возвращение российских и белорусских спортсменов теперь не только возможно, но и приоритетно. Она подчеркнула, что таких решений не принималось никогда раньше. И это является полным проявлением неуважения к спортсменам.

Источник: EFC

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