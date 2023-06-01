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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Міжнародній федерації фехтування призначили “окремий” турнір для відбору росіян на ОІ

фехтування
Фото: Depositphotos

У Європейській конфедерації фехтування (EFC) вирішили провести індивідуальний чемпіонат Європи 16-18 травня.

Спершу Євро мало відбутися у межах Європейських ігор-2023 у Кракові. Там мали визначити чемпіонів континенту у командних та індивідуальних змаганнях. Втім організатори Ігор зайняли тверду позицію щодо недопуску до змагань атлетів з Росії та Білорусі.

Це суперечило позиції Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка в березні допустила атлетів з цих двох країн до своїх змагань. Тоді функціонери вирішити піти на своєрідні турнірні махінації з “окремим” турніром. Він відбудеться у Пловдиві.

Ще раніше FIE позбавила індивідуальні турніри на Євроіграх статусу чемпіонату Європи та рейтингових очок, які впливають на розподіл олімпійських квот перед Іграми-2024 у Парижі. Та постановила провести окремий турнір.

Водночас у FIE вирішили залишити статус чемпіонату Європи для командних змагань на Європейських іграх та зберегти за турніром рейтингові очки.

Таким чином індивідуальний чемпіонат Європи у Болгарії стартуватиме лише за дев’ять днів до старту фехтувальних змагань на Європейських іграх у Кракові. Хоча раніше у травні вони анонсували такий турнір аж на жовтень.

Після цього українська шаблістка Ольга Харлан написала у соцмережах, що повернення російських і білоруських спортсменів тепер не лише можливе, але й пріоритетне. Вона наголосила, що таких рішень не ухвалювалося ніколи раніше. І є повним виявом неповаги до спортсменів.

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Ольга Харлан

Джерело: EFC

Європейські ігри, Ольга Харлан, Фехтування
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