Украина подала иск в CAS из-за решения Международной федерации фехтования вернуть россиян

Апрель, 03 в 16:22

Федерация фехтования Украины подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) об отмене решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске атлетов из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой FIE в рамках квалификации к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины.

В жалобе украинская федерация ссылается на то, что FIE нарушила свой же устав при принятии решения о возвращении фехтовальщиков из России и Беларуси.

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— Федерация фехтования Украины решительно осуждает решение внеочередного конгресса FIE о возобновлении допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Оно было принято с многочисленными нарушениями Устава FIE, что вызывает много вопросов относительно его правомерности, — отметил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

В начале марта FIE решила вернуть к соревнованиям российских и белорусских фехтовальщиков в статусе нейтральных. Решение было вынесено еще до Исполкома МОК, который рекомендовал вернуть спортсменов из этих двух стран к соревнованиям.

В ответ на решение FIE Украина объявила о бойкоте всех соревнований, в которых будут участвовать российские и белорусские фехтовальщики. Позже правительство Украины приняло решение о бойкоте всех соревнований, где будут спортсмены из РФ и Беларуси.

Впоследствии Французская федерация фехтования (FFE) объявила об отмене Кубка мира по мужской шпаге из-за допуска к международным соревнованиям россиян и белорусов.

Источник: Федерация фехтования Украины