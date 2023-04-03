Украина подала иск в CAS из-за решения Международной федерации фехтования вернуть россиян
Федерация фехтования Украины подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) об отмене решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске атлетов из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой FIE в рамках квалификации к летней Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины.
В жалобе украинская федерация ссылается на то, что FIE нарушила свой же устав при принятии решения о возвращении фехтовальщиков из России и Беларуси.
— Федерация фехтования Украины решительно осуждает решение внеочередного конгресса FIE о возобновлении допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Оно было принято с многочисленными нарушениями Устава FIE, что вызывает много вопросов относительно его правомерности, — отметил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.
В начале марта FIE решила вернуть к соревнованиям российских и белорусских фехтовальщиков в статусе нейтральных. Решение было вынесено еще до Исполкома МОК, который рекомендовал вернуть спортсменов из этих двух стран к соревнованиям.
В ответ на решение FIE Украина объявила о бойкоте всех соревнований, в которых будут участвовать российские и белорусские фехтовальщики. Позже правительство Украины приняло решение о бойкоте всех соревнований, где будут спортсмены из РФ и Беларуси.
Впоследствии Французская федерация фехтования (FFE) объявила об отмене Кубка мира по мужской шпаге из-за допуска к международным соревнованиям россиян и белорусов.
Источник: Федерация фехтования Украины