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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

В Киеве представили форму, в которой сборная Украины выступит на Европейских играх

Європейські ігри
Фото: Факты ICTV

В Киеве состоялась презентация формы сборной Украины, в которой наши спортсмены будут представлять страну на третьих Европейских играх в Польше.

Парадную форму с сердцем, что символизирует девиз С Украиной в сердце, разработал украинский бренд FROLOV.

Представили парадную форму дзюдоистка Дарья Белодед и кикбоксер Павел Замятин.

Также игровую форму представляли, в частности, чемпионка и призер чемпионата Европы Ксения Байло и самый молодой чемпион Европы и призер чемпионата мира Алексей Середа.

Как выглядит форма сборной Украины на Европейских играх 2023, которую создал Фролов

Фото: Федерация по прыжкам в воду

На третьих Европейских играх в Кракове-Малопольском Украину представят 263 спортсмена и спортсменки. Соревнования стартуют 21 июня и продлятся до 2 июля 2023 года.

Как выглядит форма сборной Украины на Европейских играх 2023, которую создал Фролов

Фото: Федерация по прыжкам в воду

В НОК отметили, что представительство украинских атлетов на нынешних соревнованиях больше на 65 спортсменов, чем на предыдущих — вторых Европейских играх, которые состоялись в Минске в 2019 году.

Украинские спортсмены будут соревноваться за медали в 27 из 30 представленных дисциплин на Европейских играх.

Наши спортсмены выступят в таких видах: легкая атлетика, артистическое плавание, гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом, прыжки в воду, фехтование, бокс, пулевая и стендовая стрельба, скалолазание, бадминтон, тхэквондо, брейкинг, дзюдо, велоспорт (ВМХ-фристайл, маунтенбайк), триатлон, современное пятиборье, стрельба из лука, настольный теннис, баскетбол 3х3, таиландский бокс Муай-Тай, прыжки на лыжах с трамплина, пляжный футбол, кикбоксинг, каратэ, текбол.

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Європейські ігри, НОК
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