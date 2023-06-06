У Києві представили форму, в якій збірна України виступить на Європейських іграх

У Києві відбулася презентація форми збірної України, в якій наші спортсмени представлятимуть країну на третіх Європейських іграх у Польщі.

Парадну форму із серцем, що символізує девіз З Україною в серці, розробив український бренд FROLOV.

Представили парадну форму дзюдоїстка Дарʼя Білодід та кікбоксер Павло Замятін.

У Києві представили форму збірної України, в якій наші спортсмени виступатимуть на III Європейських іграх в Польщі. Відео: Андрій Ковальський pic.twitter.com/LSFExyOVcD — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) June 6, 2023

Також ігрову форму представляли, зокрема, чемпіонка і призерка чемпіонату Європи Ксенія Байло та наймолодший чемпіон Європи і призер чемпіонату світу Олексій Середа.

На третіх Європейських іграх у Кракові-Малопольська Україну представлять 263 спортсмени та спортсменки. Змагання стартують 21 червня і триватимуть до 2 липня 2023 року.

У НОК зазначили, що представництво українських атлетів на цьогорічних змаганнях більше на 65 спортсменів, аніж на попередніх – других Європейських іграх, що відбулися у Мінську в 2019 році.

Українські спортсмени змагатимуться за медалі у 27 із 30 представлених дисциплін на Європейських іграх.

Наші спортсмени виступлять у таких видах: легка атлетика, артистичне плавання, веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом, стрибки у воду, фехтування, бокс, кульова та стендова стрільба, скелелазіння, бадмінтон, тхеквондо, брейкинг, дзюдо, велоспорт (ВМХ-фристайл, маунтенбайк), триатлон, сучасне п’ятиборство, стрільба з лука, настільний теніс, баскетбол 3х3, таїландський бокс Муай-Тай, стрибки на лижах із трампліна, пляжний футбол, кікбоксинг, карате, текбол.

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