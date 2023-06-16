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Спорт
Татьяна Забожко, редактор ленты

Президента УАФ Андрея Павелко арестовали на 60 суток

Андрій Павелко

16 июня президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко арестовали на 60 суток.

Меру пресечения президенту УАФ сменила судья Шевченковского районного суда Львова Белинская, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

 

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Допис, поширений Footballhub (@foothubua)

Андрей Павелко будет под стражей до 14 августа включительно.

Постановление судьи подлежит немедленному исполнению.

По данным издания Football Hub, 9,88 млн грн залога, который за Павелка в ноябре 2022 года внесла компания УАФ Маркетинг, перечисляется в пользу государства.

Отметим, что Печерский райсуд столицы арестовывал Павелко по подозрению в хищении средств во время строительства завода по производству искусственной травы для футбольных полей еще в ноябре 2022 года.

Однако тогда президент УАФ остался на свободе благодаря внесенному залогу.

По данным FootballHub, другие дела по Павелку якобы касаются хищения средств от УЕФА, угроз физического насилия и запугивания журналиста.

Источник: FootballHub

Фото: Андрей Павелко

Андрій Павелко, Суд, УАФ
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