Президента УАФ Андрея Павелко арестовали на 60 суток
16 июня президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко арестовали на 60 суток.
Меру пресечения президенту УАФ сменила судья Шевченковского районного суда Львова Белинская, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.
Переглянути цей допис в Instagram
Андрей Павелко будет под стражей до 14 августа включительно.
Постановление судьи подлежит немедленному исполнению.
По данным издания Football Hub, 9,88 млн грн залога, который за Павелка в ноябре 2022 года внесла компания УАФ Маркетинг, перечисляется в пользу государства.
Отметим, что Печерский райсуд столицы арестовывал Павелко по подозрению в хищении средств во время строительства завода по производству искусственной травы для футбольных полей еще в ноябре 2022 года.
Однако тогда президент УАФ остался на свободе благодаря внесенному залогу.
По данным FootballHub, другие дела по Павелку якобы касаются хищения средств от УЕФА, угроз физического насилия и запугивания журналиста.
Источник: FootballHub
Фото: Андрей Павелко
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк