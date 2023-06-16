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Спорт
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Президента УАФ Андрія Павелка арештували на 60 діб

Андрій Павелко

16 червня президента Української асоціації футболу Андрія Павелка арештували на 60 діб.

Запобіжний захід президенту УАФ змінила суддя Шевченківського районного суда Львова Білинська, задовольнивши клопотання прокуратури.

 

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Допис, поширений Footballhub (@foothubua)

Андрій Павелко перебуватиме під вартою до 14 серпня включно.

Ухвала судді підлягає негайному виконанню.

За даними видання Football Hub, 9,88 млн грн застави, яку за Павелка в листопаді 2022 року внесла компанія УАФ Маркетинг, перераховується на користь держави.

Зауважимо, що Печерський райсуд столиці арештовував Павелка за підозрою в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів ще в листопаді 2022 року.

Однак тоді президент УАФ залишився на волі завдяки внесеній заставі.

За даними FootballHub, інші справи щодо Павелка нібито стосуються розкрадання коштів від УЄФА, погроз фізичного насильства та залякування журналіста.

Джерело: FootballHub

Фото: Андрій Павелко

Андрій Павелко, Суд, УАФ
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