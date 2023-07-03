Україна посіла третє місце у медальному заліку Європейських ігор-2023

У Польщі завершилися треті в історії турніру Європейські ігри, на якому розіграли медалі у 29 видах спорту. Протягом змагань збірна України завоювала нагороди в 14 з них.

Загалом на Європейських іграх-2023 Україна здобула 41 медаль: 21 золоту, 12 срібних та вісім бронзових. Так збірна завершила Європейські ігри на третьому місці в медальному заліку турніру.

В Офісі президента привітали збірну України з успішним виступом на третіх Європейських іграх у Кракові. Там наголосили, що українці сильні як на полі бою, так і на спортивних аренах.

– Дякуємо нашим спортсменам, на честь яких гімн України лунав на цьому мультиспортивному форумі 21 раз. Разом ми відкриваємо для всього світу нову переможну українську силу. Силу, якої ми ніколи не втратимо. Вона завжди буде боронити, творити й перемагати, – наголошують в Офісі президента.

Україна виграла медальний залік у чотирьох видах спорту: муай-таї, карате, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное.

Найрезультативнішими стали виступи України у легкій атлетиці та муай-таї, де було здобуто по шість нагород.

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