Британия запретила тратить вырученные от продажи Челси средства за пределами Украины

Власти Великобритании запретили тратить 2,3 млрд фунтов ($2,9 млрд), вырученных от продажи лондонского футбольного клуба Челси, за пределами Украины.

Об этом в статье в The Times сообщил Майк Пенроуз, глава фонда помощи пострадавшим от войны в Украине.

— После продажи Челси полученные деньги были переданы нашему фонду, чтобы помочь “всем жертвам войны в Украине и преодолеть ее последствия”, условия впоследствии были прописаны в документах о продаже, утвержденных правительством. Через год правительство сообщает фонду, что по договоренности с ЕС подаренные деньги передадут только при условии, если мы согласимся ограничить расходы в пределах географических границ Украины, — заявил Пенроуз.

Он добавляет, что в таком случае фонд не сможет рассматривать запросы на помощь украинским беженцам и семьям, которые их принимают.

Недавно британская газета Daily Mail писала, что экс-владелец клуба Роман Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине денег от продажи Челси, поскольку хочет, чтобы часть средств выделили “россиянам, пострадавшим от войны”.

Пока действуют санкции против России, на такой шаг не согласится ни правительство Британии, ни Европейская комиссия.

По словам Пенроуза, формулировку “все жертвы войны в Украине и ее последствия” предложил именно он, а не Абрамович.

Он также сказал, что косвенными жертвами войны, которую Россия развязала против Украины, является “огромное количество людей” в других странах — от Молдовы до Сомали. А еще он сказал, что организация и так бы не смогла выделять средства учреждениям, связанным с правительствами РФ или Беларуси, из-за санкций.

В мае 2022 года Роман Абрамович оформил продажу Челси консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бели. Сообщалось, что сам Абрамович не сможет получить ни копейки от продажи Челси. Правительство Британии заморозит эти средства, а затем направит на поддержку Украины.

Источник : The Times

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