Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления в одиночном турнире Уимблдона на стадии полуфинала. В двух сетах она уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился один час и 16 минут. Свитолина ни разу не подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейкпоинта из шести. У чешки четыре эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейкпоинтов из 11 заработанных.

Это была шестая очная встреча спортсменок. Теперь счет в личных встречах сравнялся — 3:3.

Для Элины этот полуфинал Уимблдона стал вторым в карьере в этом турнире. В 2019 году на этой стадии она уступила тогдашней чемпионке, румынке Симоне Халеп.

В финале Уимблдона Вондроушова встретится с победительницей матча между Онс Жабер из Туниса и “нейтральной” Ариной Соболенко, которая имеет гражданство Беларуси.

Напомним, в матче 1/4 финала Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швьонтек со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

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