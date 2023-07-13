Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления в одиночном турнире Уимблдона на стадии полуфинала. В двух сетах она уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился один час и 16 минут. Свитолина ни разу не подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейкпоинта из шести. У чешки четыре эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейкпоинтов из 11 заработанных.

Это была шестая очная встреча спортсменок. Теперь счет в личных встречах сравнялся — 3:3.

Для Элины этот полуфинал Уимблдона стал вторым в карьере в этом турнире. В 2019 году на этой стадии она уступила тогдашней чемпионке, румынке Симоне Халеп.

В финале Уимблдона Вондроушова встретится с победительницей матча между Онс Жабер из Туниса и “нейтральной” Ариной Соболенко, которая имеет гражданство Беларуси.

Напомним, в матче 1/4 финала Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швьонтек со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пыталась подбодрить людей в Украине выступлением: Киченок после победы в финале Уимблдона
Людмила Кіченок
Киченок стала первой украинкой с титулом победительницы Уимблдона — она победила в миксте
Людмила Кіченок і Мате Павич
Я буду болеть за нее: Швентек пожелала Свитолиной выиграть Уимблдон
Іга Швьонтек
Свитолина обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале Уимблдона
Еліна Світоліна
Гарри Стайлз пригласил Свитолину на свой концерт после ее победы в матче Уимблдона
Світоліна Стайлз
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Сквозь боль и слезы: двухлетняя Лиза из Бахмута учится заново ходить
Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала
Подшивать теперь не придется! Вскоре начнется отшив одежды для женщин-военных
Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь