Свитолина обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира серии Grand Slam Уимблдон. В четвертьфинале она обыграла первую ракетку мира, полячку Игу Швентек в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Для украинки это второй выход в полуфинал Уимблдона в карьере.

Матч длился 2 часа и 53 минуты, за которые Свитолина пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейкпоинтов. Швентек выполнила три эйса, трижды ошиблась на своей подаче и реализовала три брейкпоинта.

A five-star performance @ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023