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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале Уимблдона

Еліна Світоліна

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира серии Grand Slam Уимблдон. В четвертьфинале она обыграла первую ракетку мира, полячку Игу Швентек в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Для украинки это второй выход в полуфинал Уимблдона в карьере.

Матч длился 2 часа и 53 минуты, за которые Свитолина пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейкпоинтов. Швентек выполнила три эйса, трижды ошиблась на своей подаче и реализовала три брейкпоинта.

Это была вторая встреча теннисисток. В мае 2021 года полька победила украинку в двух сетах на турнире в Риме.

В следующем круге Свитолина встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая в трех сетах одолела американку Джессику Пегулу.

В четвертом круге травяного турнира серии Grand Slam Свитолина впервые за шесть очных встреч обыграла Азаренко.

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Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис
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