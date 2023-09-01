Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Заря узнала соперников в группе Лиги конференций — результаты жеребьевки

ФК Зоря
Фото: ФК Заря

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2023/24 состоялась в Монако 1 сентября.

На этой стадии Украина будет представлена лишь одним клубом — луганской Зарей. Еще два клуба Динамо и Днепр-1 не смогли пробиться в осеннюю стадию еврокубка.

На этой стадии представлены 32 команды, которые разделены на восемь квартетов. Лучшая команда в каждой из групп выйдет в 1/8 финала турнира. Клуб, который займет второе место, сыграет в предварительном раунде плей-офф с командой, которая станет третьей в своей группе в Лиге Европы.

По итогам жеребьевки соперниками Зари стали:

Результаты жеребьевки групп Лиги конференций:

  • Группа А: Лилль (Франция), Слован Братислава (Словакия), Олимпия Любляна (Словения), Клаксвик (Фарерские о-ва).
  • Группа B: Гент (Бельгия), Маккаби ТА (Израиль), Зоря (Украина), Брейдаблик (Исландия).
  • Группа С: Динамо Загреб (Хорватия), Виктория (Чехия), Астана (Казахстан), Балкани (Косово).
  • Группа D: Брюгге (Бельгия), Буде-Глимт (Норвегия), Бешикташ (Туреччина), Лугано (Швейцария).
  • Группа E: АЗ (Нидерланды), Астон Вилла (Англия), Легия (Польща), Зриньски (Босния и Герцеговина).
  • Группа F: Ференцварош (Венгрия), Фиорентина (Италия), Генк (Бельгия), Чукарички (Сербия).
  • Группа G: Айнтрахт (Германия), ПАОК (Греция), ХИК (Финляндия), Абердин (Шотландия).
  • Группа H: Фенербахче (Турция), Лудогорец (Болгария), Спартак Трнава (Словакия), Нордшелланд (Дания).

Групповой этап Лиги конференций стартует 21 сентября. Последний тур запланирован на 14 декабря. Финальная игра турнира запланирована на стадион Святой Софии в Афинах (Греция). Действующим победителем турнира является английский клуб Вест Хэм.

Напомним, 1 сентября также состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где определились соперники Ливерпуля, Аталанты, Ромы и Вест Хэма.

Читайте также
Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки групп
жеребкування Ліги чемпіонів

Источник: УЕФА
Жеребьевка, Зоря, Лига конференций, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Состоялась жеребьевка Лиги Европы: участники и составы всех групп
жеребкування Ліги Європи
Форвард сборной Украины перешел в топ-клуб чемпионата Испании
Роман Яремчук
Горжусь своими игроками: Луческу оценил выступление Динамо в Лиге конференций
Мірча Луческу
Динамо проиграло Бешикташу и впервые за 18 лет не сыграет в еврокубках осенью
Бешикташ Динамо
Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки групп
жеребкування Ліги чемпіонів

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Заря узнала соперников в группе Лиги конференций — результаты жеребьевки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Заря узнала соперников в группе Лиги конференций — результаты жеребьевки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Заря узнала соперников в группе Лиги конференций — результаты жеребьевки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Заря узнала соперников в группе Лиги конференций — результаты жеребьевки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь