Заря узнала соперников в группе Лиги конференций — результаты жеребьевки
Жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2023/24 состоялась в Монако 1 сентября.
На этой стадии Украина будет представлена лишь одним клубом — луганской Зарей. Еще два клуба Динамо и Днепр-1 не смогли пробиться в осеннюю стадию еврокубка.
На этой стадии представлены 32 команды, которые разделены на восемь квартетов. Лучшая команда в каждой из групп выйдет в 1/8 финала турнира. Клуб, который займет второе место, сыграет в предварительном раунде плей-офф с командой, которая станет третьей в своей группе в Лиге Европы.
По итогам жеребьевки соперниками Зари стали:
Результаты жеребьевки групп Лиги конференций:
- Группа А: Лилль (Франция), Слован Братислава (Словакия), Олимпия Любляна (Словения), Клаксвик (Фарерские о-ва).
- Группа B: Гент (Бельгия), Маккаби ТА (Израиль), Зоря (Украина), Брейдаблик (Исландия).
- Группа С: Динамо Загреб (Хорватия), Виктория (Чехия), Астана (Казахстан), Балкани (Косово).
- Группа D: Брюгге (Бельгия), Буде-Глимт (Норвегия), Бешикташ (Туреччина), Лугано (Швейцария).
- Группа E: АЗ (Нидерланды), Астон Вилла (Англия), Легия (Польща), Зриньски (Босния и Герцеговина).
- Группа F: Ференцварош (Венгрия), Фиорентина (Италия), Генк (Бельгия), Чукарички (Сербия).
- Группа G: Айнтрахт (Германия), ПАОК (Греция), ХИК (Финляндия), Абердин (Шотландия).
- Группа H: Фенербахче (Турция), Лудогорец (Болгария), Спартак Трнава (Словакия), Нордшелланд (Дания).
Групповой этап Лиги конференций стартует 21 сентября. Последний тур запланирован на 14 декабря. Финальная игра турнира запланирована на стадион Святой Софии в Афинах (Греция). Действующим победителем турнира является английский клуб Вест Хэм.
Напомним, 1 сентября также состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где определились соперники Ливерпуля, Аталанты, Ромы и Вест Хэма.
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