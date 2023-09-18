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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Из непокоренных рождается нация: Зеленский поздравил сборную с триумфом на Invictus Games

Invictus Games: Team Ukraine

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины, которая завоевала на Играх непокоренных 34 медали, с возвращением на родную землю и отличными результатами.

В видеообращении 18 сентября глава государства отметил, что медали разного достоинства доказывают прежде всего несокрушимость украинского духа и прочность характера, который сильнее любых обстоятельств.

— Вы для всех пример сверхмощной воли. И это вдохновляет. Это заряжает. Это показывает всему миру, а Украине позволяет знать и не забывать, что из непокоренных рождается нация и благодаря непокоренным нации выдерживают все. И побеждают все. Спасибо всем! Слава Украине! — сказал Зеленский.

Игры непокоренных-2023 состоялись в немецком Дюссельдорфе. Сборная Украины на соревнованиях была представлена самым большим составом в своей истории — 23 участника.

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Среди них военные и ветераны ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и добровольческих батальонов.

Сине-желтые соревновались в девяти видах спорта: гребле на тренажерах, легкой атлетике, пауэрлифтинге, волейболе сидя, баскетболе на колясках, плавании, стрельбе из лука, велоспорте и настольном теннисе.

Из 34 завоеванных украинцами медалей — 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых наград.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Ігри нескорених, Владимир Зеленский
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