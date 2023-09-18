З нескорених народжується нація: Зеленський привітав збірну з тріумфом на Invictus Games

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України, яка виборола на Іграх нескорених 34 медалі, з поверненням на рідну землю та відмінними результатами.

У відеозверненні 18 вересня глава держави зазначив, що медалі різного ґатунку доводять передусім незламність українського духу та міцність характеру, який сильніший за будь-які обставини.

— Ви для всіх приклад надпотужної волі. І це надихає. Це заряджає. Це показує всьому світу, а Україні дає змогу знати й не забувати, що з нескорених народжується нація і завдяки нескореним нації витримують усе. І перемагають усе. Дякую всім! Слава Україні! – сказав Зеленський.

Ігри нескорених-2023 відбулися у німецькому Дюссельдорфі. Збірна України на змаганнях була представлена найбільшим складом у своїй історії – 23 учасники.

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Серед них військові та ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та добровольчих батальйонів.

Синьо-жовті змагалися у дев’яти видах спорту: веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, паверліфтингу, волейболі сидячи, баскетболі на візках, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті та настільному тенісі.

Із 34 завойованих українцями медалей – 12 золото ґатунку, 14 срібних та 8 бронзових нагород.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

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