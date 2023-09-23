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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинец Фильчаков завоевал бронзу ЧМ по борьбе и отказался делать фото с атлетом из РФ

Ярослав Фільчаков

Украина завоевала четвертую медаль на чемпионате мира-2023 по борьбе в сербском Белграде. Бронзовую медаль в весе до 82 кг завоевал представитель греко-римского стиля Ярослав Фильчаков.

Эта медаль стала первой для представителей Украины в греко-римском стиле на чемпионате мира-2023 по борьбе.

Фильчаков начал выступления с победы над корейским борцом Седжин Яном (9:0).

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В четвертьфинале он потерпел поражение от иранца Алирезы Мохмадипиани со счетом 1:4. Но потом одолел серба Бранко Ковачевича (9:0) в утешительной схватке и в поединке за бронзу одержал победу по техническим очкам над представителем Молдовы Михаилом Браду (3:1).

Золото в этой категории завоевал азербайджанец Рафик Гусейнов, серебро – у иранца Алирезы Мохмадипиани, а еще одна бронза – у “нейтрального” россиянина Ауеса Гонибова.

Во время церемонии награждения Фильчаков отказался делать совместное фото с призерами, среди которых и Гонибов.

— Фильчаков заявил журналистам, что сегодня в Украине от рук путинских убийц гибнут невинные дети, женщины, старики. Под обстрелами уничтожены целые кварталы, школы, больницы, спортивные учреждения. Дом его родителей в Балаклее, откуда он родом, разрушен. Дом его жены также, — говорится в сообщении Федерации греко-римской борьбы Украины.

Там добавили, что на вопросы журналистов на русском языке он отвечал на украинском, после чего “репортеры убрались прочь”.

Ранее от совместного фото с российским и иранским атлетами на церемонии награждения отказался украинец Василий Михайлов, который стал бронзовым призером в весе до 79 кг по вольной борьбе.

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Фото: Федерация греко-римской борьбы Украины

Источник: НОК
Боротьба, Чемпионат мира
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