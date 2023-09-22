Коляденко завоевала бронзу ЧМ по борьбе и олимпийскую лицензию

Украинка Ирина Коляденко завоевала третью медаль для Украины на чемпионате мира по спортивной борьбе в сербском Белграде.

В весе до 62 кг она стала бронзовым призером соревнований. Кроме того Коляденко получила первую олимпийскую лицензию в спортивной борьбе для Украины.

На пути к медали Коляденко одолела “нейтральную” белоруску Веронику Иванову (6:4), шведку Сару Иоганну Линдборг (10:0), но затем уступила спортсменке из Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой по техническим очкам (2:2).

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В утешительных поединках она разгромила Мариану Кердивару-Ешану из Молдовы (10:0) и представительницу Германии Луизу Нимеш (10:0).

Медаль Коляденко стала третьей для Украины на ЧМ в Белграде. Ранее борец Василий Михайлов взял бронзу в весе до 79 кг, а Юлия Ткач-Остапчук стала серебряным призером соревнований.

Олимпийская лицензия, которую завоевала Коляденко, является неименной. Это означает, что Украину в этой весовой категории на Играх-2024 в Париже может представить любая спортсменка на выбор федерации.

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