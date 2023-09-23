Українець Фільчаков виборов бронзу ЧС із боротьби та відмовився робити фото з атлетом з РФ

Україна здобула четверту медаль на чемпіонаті світу-2023 з боротьби у сербському Белграді. Бронзову медаль у вазі до 82 кг виборов представник греко-римського стилю Ярослав Фільчаков.

Ця медаль стала першою для представників України в греко-римському стилі на чемпіонаті світу-2023 з боротьби.

Фільчаков розпочав виступи з перемоги над корейським борцем Седжін Яном (9:0).

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У чвертьфіналі він зазнав поразки від іранця Алірези Мохмадіпіані з рахунком 1:4. Але потім здолав серба Бранко Ковачевича (9:0) у втішній сутичці та у поєдинку за бронзу здобув перемогу за технічними очками над представником Молдови Міхаїлом Браду (3:1).

Золото у цій категорії виборов азербайджанець Рафік Гусейнов, срібло – в іранця Алірези Мохмадіпіані, а ще одна бронза – у “нейтрального” росіянина Ауеса Гонібова.

Під час церемонії нагородження Фільчаков відмовився робити спільне фото з призерами, серед яких був і Гонібов.

– Фільчаков заявив журналістам, що сьогодні в Україні від рук путінських убивць гинуть безневинні діти, жінки, люди похилого віку. Під обстрілом знищено цілі квартали, школи, лікарні, спортивні установи. Будинок його батьків у Балаклії, звідки він родом, зруйнований. Будинок його дружини також, – йдеться у повідомленні Федерації греко-римської боротьби України.

Там додали, що на запитання журналістів російською мовою він відповідав українською, після чого “репортери забралися геть”.

Раніше від спільного фото з російським та іранським атлетами на церемонії нагородження відмовився українець Василь Михайлов, який став бронзовим призером у вазі до 79 кг з вільної боротьби.

Фото: Федерація греко-римської боротьби України

Джерело : НОК

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