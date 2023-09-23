Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Терміново
РФ поцілила дронами в нафтопереробний завод у Кременчуку
З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українець Фільчаков виборов бронзу ЧС із боротьби та відмовився робити фото з атлетом з РФ

Ярослав Фільчаков

Україна здобула четверту медаль на чемпіонаті світу-2023 з боротьби у сербському Белграді. Бронзову медаль у вазі до 82 кг виборов представник греко-римського стилю Ярослав Фільчаков.

Ця медаль стала першою для представників України в греко-римському стилі на чемпіонаті світу-2023 з боротьби.

Фільчаков розпочав виступи з перемоги над корейським борцем Седжін Яном (9:0).

Зараз дивляться

У чвертьфіналі він зазнав поразки від іранця Алірези Мохмадіпіані з рахунком 1:4. Але потім здолав серба Бранко Ковачевича (9:0) у втішній сутичці та у поєдинку за бронзу здобув перемогу за технічними очками над представником Молдови Міхаїлом Браду (3:1).

Золото у цій категорії виборов азербайджанець Рафік Гусейнов, срібло – в іранця Алірези Мохмадіпіані, а ще одна бронза – у “нейтрального” росіянина Ауеса Гонібова.

Під час церемонії нагородження Фільчаков відмовився робити спільне фото з призерами, серед яких був і Гонібов.

– Фільчаков заявив журналістам, що сьогодні в Україні від рук путінських убивць гинуть безневинні діти, жінки, люди похилого віку. Під обстрілом знищено цілі квартали, школи, лікарні, спортивні установи. Будинок його батьків у Балаклії, звідки він родом, зруйнований. Будинок його дружини також, – йдеться у повідомленні Федерації греко-римської боротьби України.

Там додали, що на запитання журналістів російською мовою він відповідав українською, після чого “репортери забралися геть”.

Раніше від спільного фото з російським та іранським атлетами на церемонії нагородження відмовився українець Василь Михайлов, який став бронзовим призером у вазі до 79 кг з вільної боротьби.

Читайте також
Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію
Ірина Коляденко

Фото: Федерація греко-римської боротьби України

Джерело: НОК
Боротьба, Чемпіонат світу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українка Ус здобула путівку на Олімпіаду-2024 у веслувальному слаломі
Вікторія Ус
Коляденко виборола бронзу ЧС із боротьби та завоювала олімпійську ліцензію
Ірина Коляденко
Друга медаль України: Ткач-Остапчук виборола срібло на ЧС зі спортивної боротьби
Юлія Ткач-Остапчук
Український борець здобув медаль ЧС та відмовився від фото з атлетами з Росії та Ірану
Українець Фільчаков виборов бронзу ЧС із боротьби та відмовився робити фото з атлетом з РФ
Українець Желтяков здобув друге золото на юніорському ЧС з плавання
Олександр Желтяков

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Українець Фільчаков виборов бронзу ЧС із боротьби та відмовився робити фото з атлетом з РФ
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Українець Фільчаков виборов бронзу ЧС із боротьби та відмовився робити фото з атлетом з РФ
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Українець Фільчаков виборов бронзу ЧС із боротьби та відмовився робити фото з атлетом з РФ
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Українець Фільчаков виборов бронзу ЧС із боротьби та відмовився робити фото з атлетом з РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь