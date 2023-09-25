Беленюк виборов бронзу ЧС-2023 з боротьби та ліцензію на Олімпіаду

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з боротьби у сербському Белграді. Крім того, він виборов олімпійську ліцензію на Ігри-2024 у Парижі.

Представник греко-римського стилю виборов нагороду у ваговій категорії до 87 кг.

Беленюк розпочав змагання з переконливої перемоги над американцем Закарі Браунагелем (5:1), але у другому поєдинку зазнав поразки від представника Туреччини Алі Ченгіза.

Зараз дивляться

За правилами, до втішних поєдинків проходять борці, які поступилися майбутньому фіналісту. Відтак, вихід Ченгіза у фінал дозволив Беленюку боротися за бронзу та олімпійську ліцензію.

У втішних поєдинках Беленюк спершу здолав фіна Томі Метсомекі (5:1), потім узбека Жалгасбая Бердимуратова (5:3), а в сутичці за бронзу переміг представника Казахстану Нурсултана Турсинова (7:2).

— Хочу подякувати всім, хто був і є поряд, підтримує нас у нашій непростій роботі! Все бачу, все ціную, за все вдячний – друзям, колегам по збірній, тренерському штабу! Головна вдячність, авжеж, нашим бійцям ЗСУ за можливість взагалі виступати і впевненість у нашій майбутній головній перемозі. Тож, побачимося у Парижі-2024, – написав Беленюк.

Для Беленюка це друга бронзова медаль з чемпіонатів світу у кар’єрі. Раніше він також виборював два золота і срібло на ЧС.

Для збірної України на ЧС-2023 у Белграді це четверта бронзова медаль. Раніше інший представник греко-римського стилю Ярослав Фільчаков також став бронзовим призером змагань.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.