Калинина с победы стартовала на турнире WTA в Чжэнчжоу и сыграет против россиянки

Украинка Ангелина Калинина с победы над австралийкой Эллен Перес начала выступления на турнире WTA 500 в китайском Чжэнчжоу.

Она одолела свою соперницу в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Это была первая очная встреча теннисисток. Встреча длилась один час и 7 минут, за которые Калинина трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки.

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На старте первого сета украинка позволила взять сопернице свой розыгрыш, после чего оформила три брейка подряд. Во второй партии украинка так же взяла три розыгрыша Перес, но и соперница сделала один брейк.

Следующей соперницей Калининой станет победительница матча между “нейтральными” россиянками Вероникой Кудерметовой и Верой Звонаревой.

Турнир в китайском Чжэнчжоу проводится впервые за четыре года и является последним в 2023 году на уровне WTA 500.

Ранее во второй круг турнира пробилась Леся Цуренко, которая на классе обыграла “нейтральную” россиянку Диану Шнайдер в двух сетах.

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